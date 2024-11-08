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العدوان الإسرائيلي نفذ من جهة البادية السورية واستهدف منطقة تشمل قواعد عسكرية سورية (الميادين)

Lebanon 24
08-11-2024 | 17:49
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