وزير الخارجية الإيراني لصحيفة دير شبيغل: إسرائيل سعت منذ بدء جرائمها بغزة لتوريطنا بحرب واسعة ومنعنا ذلك بحكمة لاننا لا نريد حرباً مع اسرائيل

Lebanon 24