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وزير الخارجية الإيراني لصحيفة دير شبيغل: إسرائيل سعت منذ بدء جرائمها بغزة لتوريطنا بحرب واسعة ومنعنا ذلك بحكمة لاننا لا نريد حرباً مع اسرائيل

Lebanon 24
08-11-2024 | 18:13
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