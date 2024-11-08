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وزارة الدفاع السورية: إصابة عدد من العسكريين وخسائر مادية جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف مواقع في ريفي حلب وإدلب

Lebanon 24
08-11-2024 | 18:19
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