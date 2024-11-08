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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً قادماً من الشرق قبل عبوره حدود البلاد

Lebanon 24
08-11-2024 | 19:05
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