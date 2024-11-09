ميقاتي من دار الفتوى: سررت بهذا الاجتماع للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وكانت توجيهات صاحب السماحة المفتي عبد اللطيف دريان بضرورة التركيز على الوحدة والكلمة الجامعة واستيعاب الجميع

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