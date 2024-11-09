Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مستشفى كمال عدوان: أطفال ونساء عالقون تحت الأنقاض تركوا حتى الموت ولم نستطع إنقاذهم (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
09-11-2024 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات العدو الإسرائيلي تشن غارة على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
09/11/2024 15:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان في غزة يصلي صلاة الجنازة على جثمان نجله.. فيديو مؤثر جداً
lebanon 24
09/11/2024 15:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير صحة غزة للجزيرة مباشر: العدو الإسرائيلي يستهدف كوادرنا الطبية في القطاع واعتقل 30 منهم عند اقتحام مستشفى كمال عدوان
lebanon 24
09/11/2024 15:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: لم يتبق في مستشفى كمال عدوان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية سوى الموظفات ومدير المستشفى وطبيب واحد لرعاية نحو 200 مريض
lebanon 24
09/11/2024 15:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2024-11-09
08:25 | 2024-11-09
08:04 | 2024-11-09
07:48 | 2024-11-09
07:11 | 2024-11-09
06:53 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24