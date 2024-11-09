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المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى: انتخاب رئيس للجمهورية يجب ان يكون عنوانا جامعا للبلاد وهو امر لا يجوز الاستهانة به او التمادي في تأجيله او تعطيله

Lebanon 24
09-11-2024 | 05:31
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ميقاتي: نرفض كل "البدع" قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأنا خارج إطار "البدعة" التي تحدثت عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً مقابل اختياري رئيساُ للحكومة وأؤكد أن اختيار رئيس مجلس الوزراء لا يكون إلا بثقة مجلس النواب
lebanon 24
09/11/2024 15:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا أرى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيكون قريباً أو سريعاً
lebanon 24
09/11/2024 15:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب من بكركي: اتوجه بالتحية للشعب اللبناني في كل مناطقه وطوائفه على فتح ابوابهم لاخوانهم الذين اضطرهم العدوان على ترك ديارهم
lebanon 24
09/11/2024 15:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: غبطته يشجع اي عمل إنقاذيٍ ينتج عنه التوافقُ على كيفيةِ الخروجِ من هذه الكارثةْ بأقلِ خسائرَ ممكنةٍ، وعلى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةْ يكونُ من بينِ أولياتهِ توحيدُ كلمةِ اللبنانيين
lebanon 24
09/11/2024 15:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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