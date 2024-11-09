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الحكومة العراقية: 2025 ستنتهي المرحلة الأولى من سحب القوات الأميركية (الحدث)

Lebanon 24
09-11-2024 | 07:11
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