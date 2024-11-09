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مصادر لـ"رويترز": قطر أبلغت كلا من إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات
Lebanon 24
09-11-2024
|
09:44
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