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محافظ بعلبك الهرمل: 16 شهيدا في غارات إسرائيلية على بلدتي الكنيسة وحدث بعلبك بالبقاع الشرقي

Lebanon 24
09-11-2024 | 12:10
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