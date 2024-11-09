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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بهيئة عائلات الأسرى: المصادر الأمنية تؤكد لنا أن شروط صفقة التبادل نضجت

Lebanon 24
09-11-2024 | 12:46
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