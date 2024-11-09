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القناة 13 الإسرائيلية: تقديرات بأن أكثر من 90% من العمليات البرية للجيش في لبنان قد انتهت (الجزيرة)
Lebanon 24
09-11-2024
|
13:30
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