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القناة 12 الإسرائيلية: الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية شهر تشرين الثاني

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:14
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