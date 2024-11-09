زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: البقاء 400 يوم في جحيم غزة أمر مفزع وعلى الحكومة أن تتوقف عن ألاعيب السياسة وأن تفعل ما بوسعها لإعادة المختطفين

Lebanon 24