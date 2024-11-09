Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 12 جريحاً حصيلة الغارة الإسرائيليّة على النبطية

Lebanon 24
09-11-2024 | 15:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة صور إلى 7 شهداء و 46 جريحاً
lebanon 24
09/11/2024 23:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية للغارات على البقاع و بعلبك: 40 شهيداً و53 جريحاً
lebanon 24
09/11/2024 23:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 8 شهداء و21 جريحاً في حصيلة أوّلية للغارة على الصرفند
lebanon 24
09/11/2024 23:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على البقاع الغربي أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر شخصا بجروح فيما بدأ العمل على تحديد هويات أشلاء تم رفعها من مكان الغارة
lebanon 24
09/11/2024 23:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:44 | 2024-11-09
16:28 | 2024-11-09
16:26 | 2024-11-09
16:25 | 2024-11-09
16:24 | 2024-11-09
16:23 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24