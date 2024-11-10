Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية المجر: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من دعم أوكرانيا بمفرده

Lebanon 24
10-11-2024 | 01:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الياباني: أبرمنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن شراكة استراتيجية فضلا عن شراكة في مجال الأمن والدفاع
lebanon 24
10/11/2024 11:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا يؤكد على أهمية إعادة ضبط العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي
lebanon 24
10/11/2024 11:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون لمناقشة المساعدات المقدمة للبنان
lebanon 24
10/11/2024 11:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الإمارات يؤكد الحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
lebanon 24
10/11/2024 11:54:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:44 | 2024-11-10
04:34 | 2024-11-10
04:32 | 2024-11-10
04:29 | 2024-11-10
04:25 | 2024-11-10
04:11 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24