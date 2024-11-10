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وكالة الأونروا: سكان غزة محرومون من أساسيات الطعام للبقاء على قيد الحياة
Lebanon 24
10-11-2024
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01:15
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