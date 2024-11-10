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إذاعة الجيش الإسرائيلي : الوزير ديرمر "المقرب من نتنياهو" زار روسيا الأسبوع الماضي لبحث اتفاق مع حزب الله

Lebanon 24
10-11-2024 | 01:25
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