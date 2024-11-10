Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مستشفى كمال عدوان: تلقينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين في ظروف صعبة شمالي غزة واليوم ننعى فقدانهم كشهداء

Lebanon 24
10-11-2024 | 02:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مستشفى كمال عدوان: أطفال ونساء عالقون تحت الأنقاض تركوا حتى الموت ولم نستطع إنقاذهم (التلفزيون العربي)
lebanon 24
10/11/2024 11:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة: كنا نتوقع وصول مساعدات إنسانية لكن لم تصلنا إلا دبابات الاحتلال
lebanon 24
10/11/2024 11:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة للجزيرة: أناشد المؤسسات الإنسانية الدولية بدعم الهيئات الصحية في قطاع غزة
lebanon 24
10/11/2024 11:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان: ندعو بشكل عاجل إلى توفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف إضافة إلى رفع الحصار عن شمال قطاع غزة
lebanon 24
10/11/2024 11:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:44 | 2024-11-10
04:34 | 2024-11-10
04:32 | 2024-11-10
04:29 | 2024-11-10
04:25 | 2024-11-10
04:11 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24