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رئيس مجلس الشورى الإيراني: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الأخرى لن يؤثر على قدرة بلادنا على تحقيق مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة

Lebanon 24
10-11-2024 | 02:29
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ميقاتي: أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان كما راجعت حوار رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية
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