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محاصرون في مخيم جباليا وبيت لاهيا يطالبون بفتح ممرات آمنة لإنقاذهم من موت محقق بسبب نفاد الغذاء (الجزيرة)

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:07
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