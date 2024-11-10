الراعي في عظة الاحد من بكركي : نهنىء الولايات المتحدة الأميركية بانتخاب الرئيس ونتمنى أن يتوصل إلى وقف النار بين اسرائيل وحزب الله وإلى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

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