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الراعي: على وزارة التربية ايجاد أماكن افضل للنازحين ونضم صوتنا إلى النواب لمناشدة الاونيسكو لحماية المواقع الاثرية التي هي جزء من التراث العالمي

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:42
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