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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في كريات شمونة بالرشقة الصاروخية الأخيرة

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:56
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