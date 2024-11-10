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وزير خارجية المجر: الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تغيير نهجه تجاه الصراع في أوكرانيا نتيجة لفوز ترامب بالرئاسة الأميركية

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:06
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