Advertisement

أخبار عاجلة

بلال عبد الله للـ LBCI: الادوية تستمر بالوصول الى لبنان وصمود القطاع الصحي معتمد على مدى عدوانية العدوّ الاسرائيلي

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": ‏استهدفنا تحركًا لقوات جيش ‏العدوّ الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية
lebanon 24
10/11/2024 15:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الهجمات الاسرائيلية على المسعفين والمرافق الصحية في لبنان.. هكذا علقت منظمة الصحة
lebanon 24
10/11/2024 15:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا
lebanon 24
10/11/2024 15:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين جريمة حرب
lebanon 24
10/11/2024 15:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:59 | 2024-11-10
07:54 | 2024-11-10
07:49 | 2024-11-10
07:34 | 2024-11-10
07:31 | 2024-11-10
07:26 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24