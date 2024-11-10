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وزارة الصحة: 23 شهيدا و6 جرحى في حصيلة غير نهائية للغارة على علمات - قضاء جبيل

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:26
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