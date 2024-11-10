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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في أفيفيم في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
Lebanon 24
10-11-2024
|
07:49
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