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يديعوت أحرونوت: اللجنة الوزارية الدستورية تناقش الأسبوع المقبل تشكيل قسم مستقل يوفر تقديرات استخبارية بديلة عن تقارير شعبة الاستخبارات العسكرية

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:59
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