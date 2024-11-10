Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يعترف ضمنيا بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة البيجر في لبنان في أيلول الماضي

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع التايواني: لا يوجد تنسيق مسبق بين تايوان وإسرائيل بشأن تفجير آلاف أجهزة البيجر في لبنان
lebanon 24
10/11/2024 20:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها
lebanon 24
10/11/2024 20:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجير أجهزة 'البيجر' في لبنان.. ما الأهداف الخفية وراء العملية؟
lebanon 24
10/11/2024 20:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو اعترف بتفجير "البيجر" في لبنان... ومن اتّهم بمُعارضة اغتيال نصرالله؟
lebanon 24
10/11/2024 20:22:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2024-11-10
13:17 | 2024-11-10
13:15 | 2024-11-10
13:12 | 2024-11-10
13:11 | 2024-11-10
13:11 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24