Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ترأس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المقرر عقدها غدا الاثنين

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب غادر إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية
lebanon 24
10/11/2024 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: اتفقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي (العربية)
lebanon 24
10/11/2024 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الأميركي في الرياض (العربية)
lebanon 24
10/11/2024 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: وصول وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض
lebanon 24
10/11/2024 20:23:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2024-11-10
13:17 | 2024-11-10
13:15 | 2024-11-10
13:12 | 2024-11-10
13:11 | 2024-11-10
13:11 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24