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زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس: لا تجوز الموافقة على وقف إطلاق نار أحادي الجانب في الشمال رغم الضغط الدولي

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:43
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