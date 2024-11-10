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السيسي: مصر مصرّة على الاستمرار في جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:28
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