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الجيش الإسرائيلي: رصد هدف جوي في منطقة حيفا وجرت محاولات عدّة لاعتراضه وانتهى الحدث

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:10
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