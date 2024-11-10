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وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت السياسي الأمني سينعقد عند السابعة من مساء اليوم

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:26
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