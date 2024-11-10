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ميقاتي من الرياض: الفرصة متاحة اليوم لنعيد الكيان والجميع الى كنف الدولة وان تكون الدولة هي صاحبة القرار الاول والاخير

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:49
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