Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة وأصابنا أهدافنا بدقّة

Lebanon 24
10-11-2024 | 12:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة شمال غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية
lebanon 24
11/11/2024 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلّة
lebanon 24
11/11/2024 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة... حزب الله شنّ هجومًا جويًا على قاعدة "إلياكيم"
lebanon 24
11/11/2024 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية شمال حيفا بالصواريخ
lebanon 24
11/11/2024 02:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2024-11-10
18:38 | 2024-11-10
18:37 | 2024-11-10
18:34 | 2024-11-10
18:27 | 2024-11-10
18:22 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24