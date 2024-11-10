حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة وأصابنا أهدافنا بدقّة

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