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القناة 12 الإسرائيلية: إجماع إسرائيلي أميركي على أن الإنجاز في جبهة لبنان وصل حده الأقصى ويجب استغلاله سياسيا

Lebanon 24
10-11-2024 | 13:18
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