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ترامب: لا ينبغي الموافقة على تعيين أي قضاة هذه الفترة لأن الديمقراطيين يسعون إلى فرض قضاتهم وهذا غير مقبول

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:38
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