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مسودة الهدنة تنص أن تتوقف إسرائيل عن استهداف لبنان مقابل وقف صواريخ حزب الله (الحدث)

Lebanon 24
10-11-2024 | 15:06
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