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خلال مدة الهدنة سيتم العمل على البنود الخلافية بين لبنان وإسرائيل (الحدث)

Lebanon 24
10-11-2024 | 15:08
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