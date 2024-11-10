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الخارجية الأوكرانية: التقارير التي تفيد بإبلاغ أوكرانيا مسبقا بأي مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين "كاذبة"

Lebanon 24
10-11-2024 | 15:45
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