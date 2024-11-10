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غارة إسرائيلية استهدفت محيط المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة

Lebanon 24
10-11-2024 | 17:42
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