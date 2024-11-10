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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يطلب تأجيل بداية شهادته في المحكمة لمدة شهرين ونصف

Lebanon 24
10-11-2024 | 17:48
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