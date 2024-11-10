Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة البرامج الأممية المعنية بالألغام: بقايا الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديداً طويل الأمد في غزة

Lebanon 24
10-11-2024 | 18:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني عن فوز ترامب: التعاون مع واشنطن هدف طويل الأمد (العربية)
lebanon 24
11/11/2024 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"وجودك عار وخيانة ".. هجوم لادع على المقررة الأممية المعنية بفلسطين لهذا السبب
lebanon 24
11/11/2024 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد
lebanon 24
11/11/2024 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن منظمة عمال الصناعات الجوية: إسرائيل لديها مخزون من الصواريخ الاعتراضية كاف لحرب طويلة الأمد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/11/2024 09:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2024-11-11
02:52 | 2024-11-11
02:47 | 2024-11-11
02:42 | 2024-11-11
02:41 | 2024-11-11
02:27 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24