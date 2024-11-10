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الحكومة الألمانية: شولتز وترامب يبحثان هاتفياً مواصلة التعاون بين ألمانيا وأميركا

Lebanon 24
10-11-2024 | 18:37
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