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أخبار عاجلة
إيران تعلن مقتل 5 من قوات الأمن بهجوم مسلح على الحدود الباكستانية
Lebanon 24
10-11-2024
|
23:10
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