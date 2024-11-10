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هيئة البث الإسرائيلية: اندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ

Lebanon 24
10-11-2024 | 23:26
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