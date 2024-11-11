مصادر لسكاي نيوز عربية: هناك مخاوف أميركية من أن تأجيل الاتفاق إلى ما بعد تولي ترامب قد يؤدي لعدم تصويت الديمقراطيين لصالحه في مجلس الشيوخ

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