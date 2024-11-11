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رئيس مؤتمر الأطراف COP28: في دولة الإمارات نختار أسلوب المشاركة بدلا عن الاستقطاب

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:21
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